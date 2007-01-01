Семейная клиника «Теорема-Мед» подтверждает неизменно высокий уровень калужской медицины

Пациенты назвали клинику «Брендом года-2024»

Частная поликлиника для взрослых и детей «Теорема­Мед» признана калужским «Брендом года­2024». По итогам народного голосования семейная клиника снова стала одной из ведущих в Калуге.

«Теорема-Мед» — это два филиала, расположенных в разных районах города: на улице Маршала Жукова, 20, и улице Московской, 249, стр. 1. Таким образом посещать клинику удобно практически всем жителям Калуги, что делает для них квалифицированную помощь врачей еще доступнее.

В двух корпусах частной поликлиники пациентов принимают медики более 25 врачебных специальностей. Каждое строение оборудовано современной техникой как для осмотра, обследования, так и для лечебных процедур, манипуляций.

Ценности не меняются

График приема специалистов, маршрутизация пациентов — все отлажено настолько точно, что калужанам не приходится проводить в ожидании приема длительное время.

В клинике ценят время и здоровье каждого клиента, вот почему в «Теореме-­Мед» на прием к первоочередным специалистам вы можете попасть уже в день обращения: педиатр, терапевт и кардио­лог работают в две смены. К докторам других специальностей, как правило, можно записаться буквально на следующий день. Консультации и обследование ведут множество врачей самых востребованных направлений медицины: аллерголог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, гинеколог, уролог, хирург, ортопед, дерматолог. Ко многим из них можно попасть в каждом из филиалов. Руководство клиники ставит во главу угла комфорт не только пациента, но и самого врача. Каждый кабинет подготовлен для проведения приема конкретным специалистом. Все необходимое для работы оборудование экспертного уровня делает работу профессионала наиболее эффективной. Обследование проводится наиболее полно, информативно, лечение и манипуляции проходят комфортно для пациента.

В приоритете результат

Важное решение руководства: пройти здесь курс лечения или реабилитации можно не только по направлению врача частной поликлиники «Теорема­­-Мед», но и любого другого доктора. Ведь в приоритете у доктора результат, крепкое здоровье пациента.

Профессионалы семейной клиники держат руку на пульсе: они проходят регулярное обучение, осваивают современные способы обследования и методы лечения, что позволяет выстроить наиболее эффективный план помощи пациенту.

Благодарные пациенты приходят в клинику сами и приводят свою семью, потому что знают: здесь к любой проблеме отнесутся с вниманием и окружат заботой. О том, что пациенты отвечают докторам взаимностью, говорит и статистика: в регистратуре клиники уже более 100 000 карт калужан, другими словами, каждый третий житель города однажды получил помощь в клинике.

Стоит отметить, что филиал клиники на улице Московской предоставляет калужанам большие возможности для более тщательного обследования и лечения. Просторное, светлое с современным ремонтом четырехэтажное здание включает в себя большое физиоотделение, оснащенное десятью аппаратами для физиопроцедур, есть препараты функциональной диагностики, дневной стационар для проведения процедур, даже хирургический кабинет и перевязочная — ​все, чтобы оказать пациентам оперативную и комплексную помощь в любых ситуациях.

Среди редких процедур, которые обычно представлены далеко не в каждой клинике, «Теорема Мед» предлагает ударноволновую терапию, она воздействует на места прикрепления мышц, убирает боли, респираторный мониторинг сна помогает отследить нарушение дыхания во сне, которое иногда доходит вплоть до остановки. Кабинет ортопедии оснащен аппаратом по изготовлению индивидуальных ортопедических стелек, что позволит на месте создать собственную поддержку и лечение вашей стопы.

Семейная клиника «Теорема-Мед» уже много лет назад заслуживает любовь и доверие пациентов, здесь все работает как единый механизм, слаженно и эффективно. Помимо квалифицированной медпомощи калужане ценят доброе отношение и уютную, семейную обстановку.

Результаты работы частной поликлиники в очередной раз подтверждают неизменно высокий уровень медицины в Калужской области.

8-800-250-15-08

ул. Маршала Жукова, 20 ул. Московская, 249, стр.1

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