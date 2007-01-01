Самые популярные имена детей назвали в Калужской области

Список во вторник, 22 октября, опубликовал областной загс.

Мальчиков в 2024 году калужские семьи чаще всего называли Михаилами, Александрами, Артемами, Матвеями и Иванами.

Самые популярные имена девочек: Анна, Василиса, София, Мария и Варвара.

Как отметили в загсе, мальчиков в этом году родилось на 2% больше, чем девочек. Такая статистика типична для всех времен.