Самые популярные имена детей назвали в Калужской области
Мальчиков в 2024 году калужские семьи чаще всего называли Михаилами, Александрами, Артемами, Матвеями и Иванами.
Самые популярные имена девочек: Анна, Василиса, София, Мария и Варвара.
Как отметили в загсе, мальчиков в этом году родилось на 2% больше, чем девочек. Такая статистика типична для всех времен.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....