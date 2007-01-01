Показ модной одежды прошел в Калуге
Одежду представляли 20 брендов из Калуги, Обнинска, Козельского, Медынского, Боровского, Сухиничского и Жуковского районов.
Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Каждый бренд представил по семь образов.
Как рассказал гендиректор Агентства развития бизнеса Николай Тубеншляк, в Калужской области уже более 30 модных брендов.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....