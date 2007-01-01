Показ модной одежды прошел в Калуге

Региональные дизайнеры показали свои работы на Fashion Day Калуга, рассказали 21 октября в пресс-службе правительства.

Одежду представляли 20 брендов из Калуги, Обнинска, Козельского, Медынского, Боровского, Сухиничского и Жуковского районов.

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Каждый бренд представил по семь образов.

Как рассказал гендиректор Агентства развития бизнеса Николай Тубеншляк, в Калужской области уже более 30 модных брендов.