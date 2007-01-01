Губернатор обсудил с духовенством вопросы сохранения исторической памяти
Они обсуждали вопросы связи поколений.
В частности, речь шла о будущем праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
Как подчеркнул глава региона, общая задача власти и РПЦ - объединять, укреплять и сплачивать общество.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....