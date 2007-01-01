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Губернатор обсудил с духовенством вопросы сохранения исторической памяти

Дмитрий Ивьев

Владислав Шапша 21 октября провел рабочую встречу с митрополитом Калужским и Боровским Климентом, членами правительства, депутатами и представителями общественных организаций.

Дмитрий Ивьев 556 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники