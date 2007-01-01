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Общество

Пять Телеком-лайфхаков для малого и среднего бизнеса

10:32 сегодня
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Неважно, какого масштаба ваш бизнес, ведь проблема нехватки времени и ресурсов для развития знакома каждому. Хорошо, что мы живем в XXI веке, где на помощь растущим компаниям приходят диджитал-инструменты.

Пока сервисы и боты выполняют монотонные задачи, сотрудники занимаются креативом и стратегическим развитием бизнеса. Автоматизация процессов повышает продуктивность команды и скорость взаимодействия с клиентами — ​за счет этого растет лояльность к компании и, как следствие, ее прибыль. Казалось бы, все просто — ​бери и автоматизируй! Но на старте всегда возникает вопрос: с чего начать?

Мы подготовили для вас пять лайфхаков, какие телеком-­решения стоит внедрить в бизнес, чтобы обогнать конкурентов, а для клиентов стать лучшими в своей сфере.

Лайфхак 1. Контроль сотрудников

Если ваши сотрудники большую часть рабочего времени находятся в пути, то можно отслеживать их перемещения. Для этого существуют современные Телеком-­сервисы. Руководитель всегда будет в курсе, где и сколько времени потратил сотрудник на клиента и сколько заказов успел выполнить. Делать это можно со смартфона, планшета или компьютера. Локация, адрес, детали заказов — ​все отображается в приложении.

Такой сервис будет отличным помощником для службы доставки или курьерской службы. С его помощью можно распределять и отслеживать маршруты курьеров, водителей, торговых представителей. При этом руководитель всегда будет оставаться на связи с сотрудниками.

Лайфхак 2. Номер 8–800 для бизнеса

Замечали ли вы, что номерам, начинающимся на 8–800…, вы доверяете больше, чем другим? Наличие такого номера в организации позволяет высоко позиционировать себя на рынке — ​это организация, которой можно верить, даже если раньше к нейне обращались.

Подключение номера 8–800 позволит принимать звонки сразу от нескольких клиентов, переключать входящие вызовы между операторами или офисами. А еще в T2 предлагают вместе с номером встроенную защиту от телефонных атак мошенников.

Лайфхак 3. Корпоративная АТС

Если вы не хотите потерять клиента, который не смог дозвониться, ​стоит воспользоваться корпоративной АТС. Это решение позволит легко и быстро настроить телефонию в компании. С помощью АТС можно установить звуковое приветствие, переадресовывать звонки, просматривать список сотрудников и клиентов, проводить аудиоконференции с коллегами, настроить голосовую почту, автоматически переводить диалоги в текст, прослушивать и оценивать качество общения ваших сотрудников.

Кстати, один из самых удобных сервисов корпоративных АТС сегодня — у T2. Например, оператор предоставляет услугу, а техническую составляющую берет на себя, и корпоративному клиенту не нужно будет тратить деньги на дополнительное оборудование или IT‑специалистов. Пользоваться сервисом можно как в браузере, так и в мобильном приложении.

А вот и дополнительная «плюшка» от оператора: при совместной покупке Корпоративной АТС и 8–800 на использование номера первые шесть месяцев будет действовать скидка 20%.

Лайфхак 4. SMS-Таргет

Представьте: вы открываете новый магазин одежды или службу доставки. Как быстро рассказать об этом потенциальным клиентам? Достучаться до конечного потребителя стало гораздо проще с помощью SMS‑Таргета. При рассылке будут учитываться возраст, пол, геолокации, интересы и уровень дохода потенциальных клиентов. Такой формат подходит для самых разных целей: от подбора персонала до привлечения новых покупателей и информирования о скидках.

У SMS‑таргета от T2 есть ряд преимуществ, которые призваны облегчить ведение бизнеса. Например, есть возможность заранее рассчитывать бюджет на рассылку и переносить сохранившиеся SMS, а также смотреть эффективность этой рассылки. Для этого оператор предлагает подробную статистику по запуску рекламных кампаний в удобном формате — ​в виде графика или диаграмм.

И, кстати, на сайте оператора можно опробовать бесплатную демо­версию сервиса, что называется, без регистрации и SMS.

Лайфхак 5. Бизнес-чат

Принимаете заказы через мессенджеры? Консультируете клиентов в соцсетях? Ведете бизнес на маркетплейсах? Тогда вам необходим бизнес-­чат. Он позволит увидеть все сообщения и запросы в одном окне. Зачастую бизнес-­чат можно привязать к популярным мессенджерам или соцсетям: ​WhatsApp, Telegram, Viber, ВКонтакте, Одноклассники, а также к CRM‑системам и интернет-­сервисам. Это позволит сохранить всю необходимую информацию о клиенте.

Как правило, настроить этот сервис для своего бизнеса можно в личном кабинете.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». Информация на момент публикации. erid: 2Vfnxwu1iP2
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Лента комментариев
maks17

Теперь впору и за Мичурина браться,хотя бы за нечетную сторону. Было ж обещано и деньги выделены

...
Авто и транспорт
В Калуге открыли движение по Киевскому проезду
11:28 сегодня
2 910
alexb82

Тогда уж нужно подавать новость так: За месяц пешеходов на ТРОТУАРЕ сбили элекросамокатчики 5, автомобили 0.

...
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В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
11:12 сегодня
2 1702
habitant

пора вводить экзамены на самокаты/велики-ролики... там же тротуар ОЧЕНЬ широкий

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Bungee

Там завершилась укладка верхнего слоя асфальта

...
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2 910
Bungee

Ноги переломать этому самокатчику!

...
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10:09 сегодня
2 1058
ILR

С чиновниками и так понятно в общем-то - а вот где были следственные органы все эти 6 лет, кого ловили, против кого чего возбуждали?. Оппозиционеров всех переловили?.

...
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1 1630
ILR

Им за экономию платят не плохо. Типа радуйтесь хоть этому и всех всё устраивает же...😟

...
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2 2162
ILR

Опять мой русский язык чего-то не понимает от русского языка автора.

...
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09:46 сегодня
3 4138
mrTJohn

Подавали бы такие новости в сравнении с автомобильными ДТП. Типа. За месяц пешеходов сбили на автомобиле - 35, на самокате - 2. Со смертельным исходом (автомобили) - 7, самокат - 0. (Данные вымышленные и исключительно для примера).

...
Происшествия
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07:30 сегодня
2 1702
Виталий Гераськин

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...
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В Калуге нет отопления в доме из-за жильца, который не пускает коммунальщиков
20:20 21.10
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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