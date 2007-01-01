В одном из домов Калуги не могут запустить отопление из-за того, что жилец квартиры не пускает сотрудников УК

На планерке у городского головы калужанка рассказала о своей проблеме и попросила помощи.

- Турынино, ул. Л. Толстого, 39 по одному стояку в доме не запущено отопление, в связи с тем, что жилец квартиры, в которой была авария летом, не допускает сотрудников УК для устранения последствий аварии. 9 квартир мёрзнут. Прошу оказать помощь жителям, - рассказала женщина.

Дмитрий Денисов отдал распоряжение:

- Я прошу государственную жилищную инспекцию и управление ЖКХ связаться с полицией для того, чтобы призвать этого собственника к ответственности. Открыть квартиру в конечном итоге. Другого варианта я не вижу.

Напомним, ранее в этом доме затопило девять этажей.