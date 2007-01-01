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Гарант стоматологической помощи

16:55 сегодня
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В Калуге можно получить качественную стоматологическую помощь. Для этого нужно обратиться в стоматологическую поликлинику ООО «Стоматолог» на Московской, 36.

Все манипуляции проводятся специалистами узкого профиля с применением нового оборудования. Многие врачи и медицинские сестры имеют квалификационную категорию. Сейчас в клинике трудятся 36 врачей, из них 20% имеет высшую квалификационную категорию, 17% врачей имеет I и II категории. Все врачи имеют документы, подтверждающие их квалификацию,  ​это открытая информация, доступная на сайте stomatolog40.ru. Специалисты регулярно проходят обучение и повышают свою квалификацию.

На лечение в ООО «Стоматолог» можно записаться в любое удобное время. Администраторы всегда пойдут вам навстречу и составят оптимальное расписание посещения врача, предложат возможные варианты оплаты лечения. Никаких очередей около регистратуры, СМС оповещение поможет не забыть о запланированном визите к врачу.

В клинике оказывают качественные медицинские услуги по многим направлениям в стоматологии: профессиональная гигиена полости рта с использованием ультразвукового скалера и аппарата Air-­flow; лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, в т.ч с помощью аппарата «Вектор»; профессиональное отбеливание зубов; шинирование зубов при пародонтите; лечение кариеса и его осложнений, в том числе с применением эндомоторов и ультразвука; высокоэстетические реставрации с применением современных композитных материалов; хирургическая помощь при удалении зубов; проведение ряда сложных операций стоматологического профиля; зубосохраняющие операции и операции по имплантации; операции открытого синус-­лифтинга; увеличение объемов костной ткани для установки имплантов; съемное и несъемное протезирование любой сложности, восстановление зубов и зубных рядов различными ортопедическими конструкциями, в том числе металлокерамическими и циркониевыми.

Напомним, первых своих клиентов поликлиника приняла в апреле 1972 года. За все годы своей работы ООО «Стоматолог» стал гарантом качественной стоматологической помощи в Калуге.

Доступность лечения, высокие стандарты качества, разумные сроки и индивидуальный подход к каждому пациенту — ​это все об ООО «Стоматолог».

Проверьте сами по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 36.

(4842) 57-62-62, 90-62-62, 57-22-33

 

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