Впереди планеты всей

Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации — это один из ведущих финансово-экономических вузов в нашем регионе, осуществляющий подготовку кадров по направлениям подготовки, доказавшим свою колоссальную востребованность.

Он сохраняет традиционный подход к подготовке кадров для страны и региона и предлагает своим абитуриентам широкий выбор направлений подготовки бакалавриата: ​38.03.01 «Экономика» (образовательные программы «Экономика и финансы», профиль «Финансы и кредит», «Бизнес-­анализ, налоги и аудит», профиль «Учет, анализ и аудит»), 38.03.02 «Менеджмент» (образовательная программа «Управление бизнесом», профиль «Менеджмент и управление бизнесом»), 38.03.05 «Бизнес-­информатика» (образовательная программа «Цифровая трансформация управления бизнесом», профиль «IT‑менеджмент в бизнесе»).

При этом филиал обладает неизменной притягательностью современных трендов среди образовательных программ. Это реализация новой образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Анализ и стратегический менеджмент в бизнесе», позволяющей получить диплом двух квалификаций как по очной, так и по заочной форме обучения. Особый тренд, сложившийся в Калужском филиале Финуниверситета, — ​это тренд непрерывного образования, когда сначала можно получить среднее профессиональное образование как после девятого, так и после одиннадцатого класса, а позже на его же базе и в этом же вузе — ​высшее образование. В 2024-2025 учебном году филиал успешно реализует образовательные программы среднего профессионального образования по направлению подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Прием на обучение по программам высшего образования бакалавриата осуществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), по программам высшего образования магистратуры — ​на основе результатов внутренних испытаний. Для всех иногородних студентов по всем образовательным программам Калужский филиал Финуниверситета предоставляет место в комфортабельном общежитии.

Поближе познакомиться с вузом, а также получить всю актуальную информацию по поступлению можно, посетив ближайшие Дни открытых дверей, которые состоятся 9 ноября, 23 ноября, 14 декабря в 11:00 по адресу: г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17.

Калужский филиал Финуниверситета приглашает присоединиться к числу студентов, а позже, благодаря полученному образованию, стать востребованным и высококвалифицированным специалистом на рынке труда.

Г. Калуга, ул. Чижевского, 17.

Телефоны для справок / факс: (4842) 74-54-43;

по вопросам приема — (4842) 76-23-68, 8-910-708-88-40.

Официальные сайты: www.kaluga.fa.ru, www.finuniver40.ru