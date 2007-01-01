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Качество, безопасность, экологичность

16:19 сегодня
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Номинантом престижной премии «Бренд года-2024» стало относительно молодое предприятие «Архбум тиссью групп».

Производство санитарно-­гигиенических изделий пять лет назад открылось в индустриальном парке Ворсино. Помимо премии «Бренд года‑2024» Архбум тиссью групп получил звание «Работодатель года-2024» и Благодарственное письмо Совета Федерации за ведение ответственного бизнеса и большой вклад в социально-­экономическое развитие Калужской области. Кроме того, компания успешно прошла сертификацию в национальной программе «Сделано в России» по направлению «Уникальность».

Туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки из 100%-но отечественной целлюлозы выпускаются под брендом Soffione, который занимает четвертое место на российском рынке и первое место в категории «4+ слоя» туалетной бумаги.

ООО «Архбум тиссью групп» работает независимо от внешнеполитических условий, поскольку целлюлоза для всех видов изделий поставляется с Архангельского ЦБК, частью которого является калужский завод.

Санитарно-­гигиенические изделия производятся только из стопроцентно чистой целлюлозы без молекулярного хлора и гипохлорита. Высокое качество продукции полностью соответствует требованиям международных стандартов и успешно проходит ежегодный надзорный аудит.

В настоящее время предприятие выпускает 70 тысяч тонн продукции или 720 млн рулонов санитарно-­гигиенических изделий в год. В 2024 году Архбум тиссью групп представило изделия с первой водорастворимой втулкой, разработанной в России, которая начинает распадаться уже через 7 секунд после смыва, не содержит вредных компонентов и абсолютно безопасна для окружающей среды. В составе многих гигиенических изделий Soffione содержится серебро, известное своими бактерицидными свой­ствами, для обеспечения еще большей безопасности использования.

Архбум тиссью групп всегда стремится обеспечить вас качественной, экологически чистой продукцией, которая приносит комфорт и заботу в каждый день вашей жизни.

За последние пять лет предприятие внесло свой вклад в развитие региона, в первую очередь было создано более 650 рабочих мест и в плане создать еще более 200. Каждый работник получает стабильную и достойную зарплату с первого дня оформления по ТК РФ. Доставка до предприятия осуществляется из всех ближайших городов на корпоративном транспорте, и сегодня планируется расширение маршрутов.

Компания обеспечивает сотрудникам комфортные рабочие места с хорошим оборудованием и техникой: современные технологии на каждом этапе производства, большие производственные цеха, неукоснительное соблюдение техники безопасности, везде чистота и порядок — ​каждому приятно работать в больших и светлых технологичных помещениях.

Внимание к здоровью работников немаловажно для руководства: на предприятии каждому выдается полис ДМС, включающий стоматологию! Предусмотрена компенсация затрат на занятия спортом: стоимость абонемента сотрудника в спортзал будет частично возмещена.

Архбум тиссью групп активно участвует в общественной жизни региона. Сотрудники компании высаживают деревья, чтобы улучшить экологическую обстановку, и организуют донорские акции, помогая тем, кто в этом нуждается. Компания является партнером таких крупных спортивных событий, как Калужский космический марафон и Атомный марафон, в которых сотрудники компании участвуют, выбирая здоровый образ жизни.

Сплочение коллектива и укрепление профессионального уровня проходит благодаря конкурсам профмастерства.

— Прежде всего мы гордимся тем, что за короткое время смогли максимально загрузить производственные мощности, гордимся участием в крупных национальных проектах: «Производительность труда» и «Лидеры производительности», — ​говорит об успехах предприятия директор Кирилл Михеев. — ​Добиться таких результатов было бы невозможно без сплоченного коллектива. Мы формируем команду единомышленников, готовых разделять наши ценности и работать на результат. Профессионализм и компетенции наших сотрудников позволили компании заслуженно получить престижную награду «Бренд года – ​2024». Это подтверждает успешность наших бизнес-­стратегий и значительный вклад персонала в укрепление конкурентоспособности компании на рынке. Награда вдохновляет нас двигаться дальше и укреплять нашу позицию как одного из лучших производителей санитарно-­гигиенических изделий.

По вопросам трудоустройства звоните: +7 (920) 090-01-45, Анна.

https://arh-tissue.ru/

Реклама. ООО «Архбум тиссью групп». Erid: 2VfnxwvS1N8
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