Качество, безопасность, экологичность
Номинантом престижной премии «Бренд года-2024» стало относительно молодое предприятие «Архбум тиссью групп».
Производство санитарно-гигиенических изделий пять лет назад открылось в индустриальном парке Ворсино. Помимо премии «Бренд года‑2024» Архбум тиссью групп получил звание «Работодатель года-2024» и Благодарственное письмо Совета Федерации за ведение ответственного бизнеса и большой вклад в социально-экономическое развитие Калужской области. Кроме того, компания успешно прошла сертификацию в национальной программе «Сделано в России» по направлению «Уникальность».
Туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки из 100%-но отечественной целлюлозы выпускаются под брендом Soffione, который занимает четвертое место на российском рынке и первое место в категории «4+ слоя» туалетной бумаги.
ООО «Архбум тиссью групп» работает независимо от внешнеполитических условий, поскольку целлюлоза для всех видов изделий поставляется с Архангельского ЦБК, частью которого является калужский завод.
Санитарно-гигиенические изделия производятся только из стопроцентно чистой целлюлозы без молекулярного хлора и гипохлорита. Высокое качество продукции полностью соответствует требованиям международных стандартов и успешно проходит ежегодный надзорный аудит.
В настоящее время предприятие выпускает 70 тысяч тонн продукции или 720 млн рулонов санитарно-гигиенических изделий в год. В 2024 году Архбум тиссью групп представило изделия с первой водорастворимой втулкой, разработанной в России, которая начинает распадаться уже через 7 секунд после смыва, не содержит вредных компонентов и абсолютно безопасна для окружающей среды. В составе многих гигиенических изделий Soffione содержится серебро, известное своими бактерицидными свойствами, для обеспечения еще большей безопасности использования.
Архбум тиссью групп всегда стремится обеспечить вас качественной, экологически чистой продукцией, которая приносит комфорт и заботу в каждый день вашей жизни.
За последние пять лет предприятие внесло свой вклад в развитие региона, в первую очередь было создано более 650 рабочих мест и в плане создать еще более 200. Каждый работник получает стабильную и достойную зарплату с первого дня оформления по ТК РФ. Доставка до предприятия осуществляется из всех ближайших городов на корпоративном транспорте, и сегодня планируется расширение маршрутов.
Компания обеспечивает сотрудникам комфортные рабочие места с хорошим оборудованием и техникой: современные технологии на каждом этапе производства, большие производственные цеха, неукоснительное соблюдение техники безопасности, везде чистота и порядок — каждому приятно работать в больших и светлых технологичных помещениях.
Внимание к здоровью работников немаловажно для руководства: на предприятии каждому выдается полис ДМС, включающий стоматологию! Предусмотрена компенсация затрат на занятия спортом: стоимость абонемента сотрудника в спортзал будет частично возмещена.
Архбум тиссью групп активно участвует в общественной жизни региона. Сотрудники компании высаживают деревья, чтобы улучшить экологическую обстановку, и организуют донорские акции, помогая тем, кто в этом нуждается. Компания является партнером таких крупных спортивных событий, как Калужский космический марафон и Атомный марафон, в которых сотрудники компании участвуют, выбирая здоровый образ жизни.
Сплочение коллектива и укрепление профессионального уровня проходит благодаря конкурсам профмастерства.
— Прежде всего мы гордимся тем, что за короткое время смогли максимально загрузить производственные мощности, гордимся участием в крупных национальных проектах: «Производительность труда» и «Лидеры производительности», — говорит об успехах предприятия директор Кирилл Михеев. — Добиться таких результатов было бы невозможно без сплоченного коллектива. Мы формируем команду единомышленников, готовых разделять наши ценности и работать на результат. Профессионализм и компетенции наших сотрудников позволили компании заслуженно получить престижную награду «Бренд года – 2024». Это подтверждает успешность наших бизнес-стратегий и значительный вклад персонала в укрепление конкурентоспособности компании на рынке. Награда вдохновляет нас двигаться дальше и укреплять нашу позицию как одного из лучших производителей санитарно-гигиенических изделий.
По вопросам трудоустройства звоните: +7 (920) 090-01-45, Анна.
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