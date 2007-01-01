Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 18,3%
За неделю, с 14 по 20 октября, к врачам обратились 7523 человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Эпидемический порог не превышен.
Число заболевших снизилось во всех возрастных группах.
В больницы с ОРВИ попали 32 человека. Грипп в области пока не фиксировался.
Лишь один класс в школе №3 в Людиново переводили на дистанционное обучение.
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