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Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 18,3%

Дмитрий Ивьев

За неделю, с 14 по 20 октября, к врачам обратились 7523 человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Дмитрий Ивьев 440 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники