Шапша поручил добиться всех показателей по нацпроектам до 1 декабря
В понедельник, 21 октября, эту тему обсуждали на заседании правительства.
Общее исполнение на данный момент составляет около 75%.
В числе лидеров – нацпроекты «Производительность труда», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Культура», «Образование» и «Малое и среднее предпринимательство».
Также в правительстве отметили хорошую организацию работы у Минтранса и Минздрава.
Губернатор Владислав Шапша в ходе обсуждения заявил, что до 1 декабря нужно скорректировать и уточнить планы, чтобы выполнить все поставленные задачи.
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