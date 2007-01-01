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Общество

Шапша поручил добиться всех показателей по нацпроектам до 1 декабря

В понедельник, 21 октября, эту тему обсуждали на заседании правительства.
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
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Общее исполнение на данный момент составляет около 75%.

В числе лидеров – нацпроекты «Производительность труда», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Культура», «Образование» и «Малое и среднее предпринимательство».

Также в правительстве отметили хорошую организацию работы у Минтранса и Минздрава.

 

Губернатор Владислав Шапша в ходе обсуждения заявил, что до 1 декабря нужно скорректировать и уточнить планы, чтобы выполнить все поставленные задачи.

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