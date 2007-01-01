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Общество

Пятидневного ребенка доставили на вертолете в калужскую больницу

Младенец совершил свой первый полет вместе с мамой, рассказал 21 октября министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.
Дмитрий Ивьев
15:08 сегодня
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Малышу понадобилось срочное обследование сердечно-сосудистой системы.

Состояние ребенка стабильное, прокомментировал Пахоменко.

В нынешнем году это был 110 вылет санитарной авиации. Вертолет доставляет пациентов благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

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