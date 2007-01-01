Пятидневного ребенка доставили на вертолете в калужскую больницу
Младенец совершил свой первый полет вместе с мамой, рассказал 21 октября министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.
Малышу понадобилось срочное обследование сердечно-сосудистой системы.
Состояние ребенка стабильное, прокомментировал Пахоменко.
В нынешнем году это был 110 вылет санитарной авиации. Вертолет доставляет пациентов благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
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