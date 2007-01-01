В Калуге подвели итоги летнего оздоровительного сезона
Этот вопрос в понедельник, 21 октября, обсуждался на заседании правительства региона.
По официальным данным, в оздоровительных организациях и пришкольных лагерях отдохнуло около 75% школьников.
На оздоровление детей в бюджете области было выделено почти 270 миллионов рублей. Закуплены 9000 путевок.
На питание в лагерях дневного пребывания потратили почти 35 миллионов рублей.
Также в Калужской области отдыхали дети из Первомайска и Белгородской области.
Губернатор Владислав Шапша поставил задачи на следующий год. По его словам, сейчас в области работают над развитием инфраструктуры, чтобы охватить отдыхом большее число детей.
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