В Калуге подвели итоги летнего оздоровительного сезона

Этот вопрос в понедельник, 21 октября, обсуждался на заседании правительства региона.

По официальным данным, в оздоровительных организациях и пришкольных лагерях отдохнуло около 75% школьников.

На оздоровление детей в бюджете области было выделено почти 270 миллионов рублей. Закуплены 9000 путевок.

На питание в лагерях дневного пребывания потратили почти 35 миллионов рублей.

Также в Калужской области отдыхали дети из Первомайска и Белгородской области.

Губернатор Владислав Шапша поставил задачи на следующий год. По его словам, сейчас в области работают над развитием инфраструктуры, чтобы охватить отдыхом большее число детей.