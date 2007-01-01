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Общество

В Калуге подвели итоги летнего оздоровительного сезона

Этот вопрос в понедельник, 21 октября, обсуждался на заседании правительства региона.
Дмитрий Ивьев
14:59 сегодня
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По официальным данным, в оздоровительных организациях и пришкольных лагерях отдохнуло около 75% школьников.

На оздоровление детей в бюджете области было выделено почти 270 миллионов рублей. Закуплены 9000 путевок.

На питание в лагерях дневного пребывания потратили почти 35 миллионов рублей.

Также в Калужской области отдыхали дети из Первомайска и Белгородской области.

Губернатор Владислав Шапша поставил задачи на следующий год. По его словам, сейчас в области работают над развитием инфраструктуры, чтобы охватить отдыхом большее число детей.

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,а что курит Владимир Андреев и выпускающие редакторы???????

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