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Калужская область заняла 48 место в рейтинге регионов по доходам

Среднедушевой доход во втором квартале нынешнего года составлял 46,2 тысячи рублей. Результаты исследования 21 октября опубликовало агентство «РИА Новости».
Дмитрий Ивьев
12:23 сегодня
0 306
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В пятерку лидеров рейтинга попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Москва и Магаданская область.

Соседи Калужской области расположились на следующих позициях: Московская область – 11, Орловская – 16, Смоленская – 33, Тульская – 34, Брянская – 54.

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Лента комментариев
mik27

И на генерала Попова до сих пор воняет у Атмосферы. Домов понастроили , а с канализацией проблему не могут решить. Клоуны.

...
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Улицу Спартака в Калуге затопило вонючей водой из канализации
12:00 сегодня
1 1210
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник Кирову в Калуге первоначально стоял совсем не там, где сейчас, да и сам памятник выглядел совсем по - другому.

...
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21 октября 31 год назад в Калуге создали Театр кукол
11:51 сегодня
1 3977
mik27

Домов понастроили на правобережье , а насос не могут купить. Там и в прошлом году воняло часто.

...
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В Калуге назвали причины вонючего потопа на улице Спартака
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VGA

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Синие мосты в Калуге перекроют на три дня
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1 1306
Karson

и где дождь? с утра солнечно! вы фсё врёте.

...
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Понедельник в Калуге будет дождливым
10:56 сегодня
2 1952
mrTJohn

А на фото - Москвич, однако.

...
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В Калужской области «Москвич» врезался в дерево
08:58 сегодня
1 758
VGA

А у меня в прогнозе на сегодня весь день ясно, даже облаков нет.

...
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Понедельник в Калуге будет дождливым
07:17 сегодня
2 1952
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Михаил Михайлович Яншин родился в Юхнове 2 ноября 1902 года, тогда еще Смоленской области. Город Юхнов был включен в состав Калужской области  только в 1944 году. Будущий актёр родился в семье Михаила  Яншина, и  Александры Яншиной, урождённой Зуевой.

...
Общество
20 октября родился режиссер Михаил Яншин
11:08 20.10
6 5117
A-72

их же открыли через 3 месяца после закрытия. шапша и Денисов лично открывали

...
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В Калуге строительные работы на Синих мостах скоро закончатся
15:56 19.10
1 3596
Kapustochka

Аэропорт - это просто гавань, поле и здания.

...
Авто и транспорт
В Калуге отменили рейсы в Екатеринбург и Казань
15:11 19.10
2 4028
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