Калужская область заняла 48 место в рейтинге регионов по доходам
Среднедушевой доход во втором квартале нынешнего года составлял 46,2 тысячи рублей. Результаты исследования 21 октября опубликовало агентство «РИА Новости».
В пятерку лидеров рейтинга попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Москва и Магаданская область.
Соседи Калужской области расположились на следующих позициях: Московская область – 11, Орловская – 16, Смоленская – 33, Тульская – 34, Брянская – 54.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша