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Прокурор Калужской области поручил организовать «горячую линию» по вопросам отопления

Жители региона смогут рассказать о ненадлежащем теплоснабжении жилых домов.
Анастасия Каторгина
12:21 сегодня
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Об этом 21 октября сообщили в региональном надзорном ведомстве.

- Телефонные звонки по теме «горячей линии» будут приниматься 22.10.2024 с 10:00 до 18:00 часов по телефонам 8-910-526-36-89 (для жителей г. Калуги), 8-910-520-31-09 (для жителей Калужской области), - проинформировали в прокуратуре.

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Лента комментариев
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