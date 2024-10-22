Прокурор Калужской области поручил организовать «горячую линию» по вопросам отопления

Жители региона смогут рассказать о ненадлежащем теплоснабжении жилых домов.

Об этом 21 октября сообщили в региональном надзорном ведомстве.

- Телефонные звонки по теме «горячей линии» будут приниматься 22.10.2024 с 10:00 до 18:00 часов по телефонам 8-910-526-36-89 (для жителей г. Калуги), 8-910-520-31-09 (для жителей Калужской области), - проинформировали в прокуратуре.