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Общество

В Калужской области 10 мужчин наградили медалью «Отцовская доблесть»

Церемония прошла в Боровском районе в рамках фестиваля «Отец — защитник семьи и Отечества».
Дмитрий Ивьев
08:42 сегодня
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Об этом сообщил глава районной администрации Николай Калиничев.

Медали получили не только боровчане, но и жители других районов.

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Лента комментариев
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