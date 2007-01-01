В Калуге школьникам рассказали о выборе профессии
Специалисты службы занятости на днях провели день открытых дверей для учеников восьмых классов школы №1 Калуги.
Им рассказали о востребованных профессиях и возможностях подработки, сообщили в региональном Минтруда.
Также подростки попробовали свои силы в профориентационной игре «Я и моя профессия».
Как рассказала начальник отдела активной политики занятости филиала Кадрового центра в Калуге Юлия Ершова, игровые технологии и видеоматериалы востребованы среди школьников.
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