Два калужских проекта победили во всероссийском конкурсе муниципальных практик

Об успехах рассказал на днях губернатор Владислав Шапша.

Калуга получит 50 миллионов рублей за практику по развитию человеческого потенциала и создание условий для молодежи.

Кировскому району досталось 20 миллионов рублей за создание садов памяти.

Как отметил губернатор, ранее проекты Калужской области уже побеждали в этом конкурсе. В общей сложности это принесло муниципалитетам 145 миллионов рублей.