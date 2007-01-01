Два калужских проекта победили во всероссийском конкурсе муниципальных практик
Об успехах рассказал на днях губернатор Владислав Шапша.
Калуга получит 50 миллионов рублей за практику по развитию человеческого потенциала и создание условий для молодежи.
Кировскому району досталось 20 миллионов рублей за создание садов памяти.
Как отметил губернатор, ранее проекты Калужской области уже побеждали в этом конкурсе. В общей сложности это принесло муниципалитетам 145 миллионов рублей.
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