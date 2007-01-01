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Общество

Назван новый главный федеральный инспектор по Калужской области

Им стал Дмитрий Колозин. Его представили в понедельник, 21 октября, на заседании правительства.
Дмитрий Ивьев
09:56 сегодня
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Фото: правительство Калужской области.
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До этого Колозин работал в аппарате Полпреда Президента в Сибирском федеральном округе.

- Но с нашим регионом знаком хорошо – в прошлые годы трудился в правоохранительных органах Калужской области. Обладает серьезным опытом и компетенциями, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Поздравляю Дмитрия Михайловича с назначением. Успехов на новой должности. Со своей стороны готов оказать необходимую поддержку.

Напомним, ранее главным федеральным инспектором был Игорь Князев. Но в начале октября стало известно, что он уходит на пенсию.

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Лента комментариев
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