Назван новый главный федеральный инспектор по Калужской области

Им стал Дмитрий Колозин. Его представили в понедельник, 21 октября, на заседании правительства.

До этого Колозин работал в аппарате Полпреда Президента в Сибирском федеральном округе.

- Но с нашим регионом знаком хорошо – в прошлые годы трудился в правоохранительных органах Калужской области. Обладает серьезным опытом и компетенциями, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Поздравляю Дмитрия Михайловича с назначением. Успехов на новой должности. Со своей стороны готов оказать необходимую поддержку.

Напомним, ранее главным федеральным инспектором был Игорь Князев. Но в начале октября стало известно, что он уходит на пенсию.