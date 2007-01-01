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Общество

В Калужской области зафиксированы самые молодые и самые старые отцы

В воскресенье, 20 октября в России празднуют День отца.
Владимир Андреев
14:51 сегодня
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По статистическим данным, на начало 2024 года в Калужской области зарегистрировано 505,3 тыс. мужчин, что составляет 47,3% от общего населения региона. Из них 73,9% проживают в городах, а 26,1% – в селах.

В прошлом году наибольшее количество новорожденных детей пришлось на отцов в возрасте 30-34 года (30,1%), тогда как 3,8% мужчин стали отцами после 45 лет. За последние 10 лет увеличилась доля отцов старше 45 лет: с 3,3% в 2013 году.

В этом же году самому молодому отцу было 16 лет, а самому старшему – 65 лет. Более 78% мужчин стали отцами в официальном браке с матерью ребенка.

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Лента комментариев
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