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Новость дня Общество

В Калужской области за год отремонтируют 206 километров автомобильных дорог

Длину приводимых в порядок автотрасс назвал в воскресенье, 20 октября, губернатор Владислав Шапша.
Владимир Андреев
11:28 сегодня
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Поздравляя с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства, глава региона отметил наиболее значимые для региона объекты.

Среди них ремонт почти 20-километровой дороги на границе с Московской областью Верея – Медынь и такой же длины участок автодороги Калуга – Серпухов.

Кроме этого, Владислав Шапша упомянул реконструкцию автомобильного моста через речку Суходрев в Малоярославецком районе.

- Задач в дорожной сфере региона очень много, они чрезвычайно важны, ибо речь идет о безопасности и комфорте жителей, - сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Спасибо за ваш вклад в развитие области. С праздником!

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Лента комментариев
A-72

их же открыли через 3 месяца после закрытия. шапша и Денисов лично открывали

...
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В Калуге строительные работы на Синих мостах скоро закончатся
15:56 19.10
1 2452
Kapustochka

Аэропорт - это просто гавань, поле и здания.

...
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дядя саша 1

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нет не та самая.

...
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07:38 19.10
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Василёк

ой какой хитрый, какую фоточку нашел. https://www.kp40.ru/thumbnails/131286/1024x0.webp а вторую в том же посте, а точнее заглавную, предусмотрительно - не замтеил ?

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Василёк

зато на деревянные ворота в волкова миллионы находятся моментально.

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VGA

Есть опечатки, ctrl-Enter не работает.

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11 6981
A-72

не ужели до тугодумов дошло

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