В Калужской области за год отремонтируют 206 километров автомобильных дорог

Длину приводимых в порядок автотрасс назвал в воскресенье, 20 октября, губернатор Владислав Шапша.

Поздравляя с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства, глава региона отметил наиболее значимые для региона объекты.

Среди них ремонт почти 20-километровой дороги на границе с Московской областью Верея – Медынь и такой же длины участок автодороги Калуга – Серпухов.

Кроме этого, Владислав Шапша упомянул реконструкцию автомобильного моста через речку Суходрев в Малоярославецком районе.

- Задач в дорожной сфере региона очень много, они чрезвычайно важны, ибо речь идет о безопасности и комфорте жителей, - сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Спасибо за ваш вклад в развитие области. С праздником!