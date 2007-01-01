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Новость дня Общество

В Обнинске временно прекратят вещание два десятка телевизионных каналов

Утро понедельника, 21 октября, жители Обнинска встретят без привычного мерцания экрана телевизора.
Владимир Андреев
10:01 сегодня
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Не будут работать оба пакета: РТРС-1 и РТРС-2. Замолчат на время и три радиостанции: радио Вести, Россия и Маяк.

Вещание возобновится к 10 утра, пообещали в филиале общероссийской телевизионной и радиовещательной сети.

Отключение сигнала связано с проведением профилактических работ на передающей станции.

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