В Калуге строительные работы на Синих мостах скоро закончатся
Движение по путепроводу вновь перекроют.
- С 12:00 21 октября по 24 октября будем вынуждены полностью перекрыть движение по путепроводу и примыканиям, чтобы уложить верхний слой качественного асфальтобетона, - рассказали в городской управе.
На этот период будет действовать схема объезда через Московскую.
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