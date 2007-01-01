В Калуге строительные работы на Синих мостах скоро закончатся

Движение по путепроводу вновь перекроют.

- С 12:00 21 октября по 24 октября будем вынуждены полностью перекрыть движение по путепроводу и примыканиям, чтобы уложить верхний слой качественного асфальтобетона, - рассказали в городской управе.

На этот период будет действовать схема объезда через Московскую.