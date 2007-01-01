В Калуге 10 улиц временно останутся без света
Света 21 октября также не будет на улицах Баумана, Академика Королева и Георгиевской.
- На улице Баумана с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома № 3а,7,9,10/11,11а,13,15б,16,18;
На улице Академика Королева — № 45-57;
На Георгиевской — № 4,4(а);4(б);4(в);4(г),6,8,9,11,13,15/9,21,23,25,27, - рассказали в городской управе.
Со списком остальных семи улиц можно ознакомиться по этим ссылкам.
Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!...