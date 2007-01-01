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В Калуге 10 улиц временно останутся без света

Теперь отключение электричества ожидается не на семи, а на 10 улицах.
Анастасия Каторгина
16:40 сегодня
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Света 21 октября также не будет на улицах Баумана, Академика Королева и Георгиевской.

- На улице Баумана с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома № 3а,7,9,10/11,11а,13,15б,16,18;

На улице Академика Королева — № 45-57;

На Георгиевской — № 4,4(а);4(б);4(в);4(г),6,8,9,11,13,15/9,21,23,25,27, - рассказали в городской управе.

Со списком остальных семи улиц можно ознакомиться по этим ссылкам.

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