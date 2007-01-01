«АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» - Забота о потребителях и сотрудниках»
14 октября 2024 года произошло знаменательное событие в истории компании АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» — она была удостоена звания «Калужский бренд» в рамках ежегодного конкурса, проводимого Комсомольской правдой в Калужской области. Эта престижная награда стала свидетельством высочайшего качества продукции и непоколебимой приверженности компании заботе о своих потребителях и сотрудниках.
Современные производственные мощности
Предприятие оснащено передовыми производственными комплексами, состоящими из двух крупных производственных комплексов, пяти специализированных цехов и 36 полностью автоматизированных линий. Компания непрерывно увеличивает объем выпуска продукции, расширяя свои производственные мощности и географию присутствия как внутри страны, так и за рубежом.
Более 10 миллионов человек ежемесячно пользуются продукцией компании, что подчеркивает значимость ответственного подхода к потребителям.
Собственный завод
АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» обладает собственным современным заводом по производству кофе, цикория и злаковых напитков, предлагая полный цикл производства — от обжарки зеленых кофейных зерен и злаков до фасовки готовых продуктов.
Широкий ассортимент и высокое качество
Компания гордится широким ассортиментом бакалейной продукции, который включает более 100 различных наименований. Вся продукция соответствует строгим международным стандартам и известна своим безупречным качеством. Гибкая ценовая политика позволяет компании удовлетворять потребности самых разных групп потребителей.
Безопасность и контроль качества
На предприятии внедрена система HACCP, обеспечивающая безопасность продукции на всех этапах производства. Команда квалифицированных специалистов с многолетним опытом работы следит за соблюдением высоких стандартов качества, проводя регулярные проверки на контрольных точках. Регулярное обучение персонала и использование системы KPI помогают поддерживать высокие стандарты качества.
Непрерывное развитие и аудит компетенций
С 2021 года на территории предприятия функционирует отдел обучения, который отвечает за непрерывное развитие и аудит компетенций сотрудников по различным направлениям, включая охрану труда, пищевую безопасность, личную гигиену, коммуникации и повышение эффективности труда. Результаты работы производства регулярно проверяются и анализируются.
Модернизация и Автоматизация
Все производственные линии постоянно модернизируются и автоматизируются для минимизации рисков и повышения уровня качества продукции. Эти меры позволили значительно снизить количество претензий от партнеров и потребителей, что служит ярким доказательством высокой эффективности мер по улучшению качества и пищевой безопасности.
Работа с молодыми кадрами
Компания активно сотрудничает со средними специальными учебными заведениями и вузами, предлагая студентам производственную практику и стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Компания выражает искреннюю благодарность всем своим сотрудникам за неустанный труд, направленный на создание превосходной продукции, и благодарит потребителей за их высокую оценку.
Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!...
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