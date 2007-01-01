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Общество

В Калужской области дети спасли щенков, которых хозяин пытался утопить в реке

Это произошло в Жиздринском районе, рассказали 18 октября в МЧС.
Дмитрий Ивьев
15:30 сегодня
0 236
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- Неизвестный мужчина пытался избавиться от родившихся у его собаки щенков, топя их в реке, - сообщили спасатели. - Ребята из второй школы, услышав визг в районе реки, вытащили бедолаг из воды и принесли в школу.

Троих щенков спасли, остальные погибли.

Животных уже удалось пристроить.

В пятницу школьников наградили благодарственными письмами начальник Жиздринской пожарно-спасательной части №29 Дмитрий Азаренков и начальник 2 пожарно-спасательного отряда Александр Денисов.

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Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!

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