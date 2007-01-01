В Калужской области дети спасли щенков, которых хозяин пытался утопить в реке

Это произошло в Жиздринском районе, рассказали 18 октября в МЧС.

- Неизвестный мужчина пытался избавиться от родившихся у его собаки щенков, топя их в реке, - сообщили спасатели. - Ребята из второй школы, услышав визг в районе реки, вытащили бедолаг из воды и принесли в школу.

Троих щенков спасли, остальные погибли.

Животных уже удалось пристроить.

В пятницу школьников наградили благодарственными письмами начальник Жиздринской пожарно-спасательной части №29 Дмитрий Азаренков и начальник 2 пожарно-спасательного отряда Александр Денисов.