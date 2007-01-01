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Новость дня Общество

В Калужской области начались съемки многосерийной документальной драмы «Победа»

Работа над картиной стартовала на кинокомплексе «Военфильм-Медынь».
Анастасия Каторгина
14:44 сегодня
1 500
Кинокомплекс «ВоенФильм Медынь»
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- Проект расскажет о ключевых сражениях Великой Отечественной войны – от лица тех, без кого Победа была невозможна, - сообщили в официальном сообществе в ВК.

Также как рассказала режиссер Дарья Шумакова, проект будет экспериментальным. В нем будет сочетаться игровое кино с документальной хроникой.

- Создадим эффект, при котором зритель, смотря хроникальную сцену, будет попадать в игровой эпизод. Или, наоборот, появится контраст между кинохроникой и игровыми кадрами, чтобы усилить зрительское восприятие, - поделилась режиссер.

Зрителям покажут серию из шести фильмов. Премьера состоится к 80-й годовщине Великой Победы.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
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Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!

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В Калужской области начались съемки многосерийной документальной драмы «Победа»
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1 488
maks17

между Козельском и Белевым/ просто чудненько!!!

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mrTJohn

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