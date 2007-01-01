В Калужской области начались съемки многосерийной документальной драмы «Победа»

Работа над картиной стартовала на кинокомплексе «Военфильм-Медынь».

- Проект расскажет о ключевых сражениях Великой Отечественной войны – от лица тех, без кого Победа была невозможна, - сообщили в официальном сообществе в ВК.

Также как рассказала режиссер Дарья Шумакова, проект будет экспериментальным. В нем будет сочетаться игровое кино с документальной хроникой.

- Создадим эффект, при котором зритель, смотря хроникальную сцену, будет попадать в игровой эпизод. Или, наоборот, появится контраст между кинохроникой и игровыми кадрами, чтобы усилить зрительское восприятие, - поделилась режиссер.

Зрителям покажут серию из шести фильмов. Премьера состоится к 80-й годовщине Великой Победы.