В Калужской области начались съемки многосерийной документальной драмы «Победа»
- Проект расскажет о ключевых сражениях Великой Отечественной войны – от лица тех, без кого Победа была невозможна, - сообщили в официальном сообществе в ВК.
Также как рассказала режиссер Дарья Шумакова, проект будет экспериментальным. В нем будет сочетаться игровое кино с документальной хроникой.
- Создадим эффект, при котором зритель, смотря хроникальную сцену, будет попадать в игровой эпизод. Или, наоборот, появится контраст между кинохроникой и игровыми кадрами, чтобы усилить зрительское восприятие, - поделилась режиссер.
Зрителям покажут серию из шести фильмов. Премьера состоится к 80-й годовщине Великой Победы.
Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!...