Руслана Сафронова из Калуги стала лучшим участковым области
Девушка выиграла региональный этап конкурса «Народный участковый - 2024», рассказали 18 октября в полиции.
Калужанка работает участковым с 2018 года.
Эту профессию она выбрала, так как всегда хотела помогать людям.
Также девушка воспитывает двоих детей трех и восьми лет.
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