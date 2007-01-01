Руслана Сафронова из Калуги стала лучшим участковым области

Девушка выиграла региональный этап конкурса «Народный участковый - 2024», рассказали 18 октября в полиции.

Калужанка работает участковым с 2018 года.

Эту профессию она выбрала, так как всегда хотела помогать людям.

Также девушка воспитывает двоих детей трех и восьми лет.