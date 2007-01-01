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Общество

Арт-терапию для беременных организовали в Сухиничах

Занятие для будущих мам прошло в центре дополнительного образования в рамках нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение», рассказали 17 октября в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
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Встреча была приурочена ко Дню беременных.

Будущие мамы рисовали древо рода.

В мероприятии поучаствовала и акушер-гинеколог центральной медико-санитарной части № 5 Людмила Волкова.

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калужская область
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