+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Два новых ФАПа откроются в Юхновском районе
Общество

Два новых ФАПа откроются в Юхновском районе

Фельдшерско-акушерские пункты появились в деревнях Куркино и Рыляки.
Дмитрий Ивьев
11:57 сегодня
0 424
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Это типовой проект. ФАП состоит из семи помещений. Там есть холл, зона приема пациентов, кабинет с гинекологическим креслом, перевязочная, санузел, а также два помещения для инвентаря.

В министерстве здравоохранения Калужской области рассказали 18 октября, что ФАПы проходят процедуру лицензирования.

Пункты устанавливаются в нашей области по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Калужской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!

...
Общество
В Калужской области начались съемки многосерийной документальной драмы «Победа»
14:58 сегодня
1 488
maks17

между Козельском и Белевым/ просто чудненько!!!

...
Происшествия
Лосенка насмерть сбили в Калужской области
11:49 сегодня
1 1462
mrTJohn

Если бы из каждого утюга не раздували, то их было бы в разы меньше. Расчитано все на протестность подросткового возраста. Ну и ещё на отвлечение от насноящих проблем в царстве.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Клинический психолог о квадроберах: нужно ли наказывать детей за хвосты и четвереньки
11:39 сегодня
1 3176
VGA

Может достаточно было светофор поставить? Что улучшит ширина моста?

...
Авто и транспорт
Схему движения на Синих мостах в Калуге поменяют после установки светофоров
11:08 сегодня
1 1910
КаПеПа

видимо на пл.Победы или пл.Мира будет дежурить единственный экипаж... говорить об акциях гаи пока рановато...

...
Общество
В Калуге ГИБДД проведет профилактическую акцию «Внимание! Пешеход»
09:02 сегодня
3 1414
КаПеПа

заголовок конечно.... какие массовые?! скорее редкие и выборочные, а может так пару проверят и всё! некому там массовость делать... некомплектс, и очень большой

...
Авто и транспорт
Массовые проверки таксистов пройдут в Калуге
08:56 сегодня
1 1530
Question

Хоть бы раз, акцию, "Внимание машина". А то бегают упершиеся в телефон на красный свет.

...
Общество
В Калуге ГИБДД проведет профилактическую акцию «Внимание! Пешеход»
08:14 сегодня
3 1414
mrTJohn

Если в музеях стали встречаться вещи, которые у тебя есть, а некоторыми ещё и пользуешься, то это уже старость? 🤧

...
Статьи, аналитика, репортажи
Старинные часы, игра «Ну, погоди», кассетный плеер: в Калуге открылась новая выставка
07:22 сегодня
1 2718
ILR

После введения сего, станет лучше жить хоть один ветеран?... Что это даёт?.

...
Общество
В Калужской области учредили почетное звание «Территория партизанской славы»
00:18 сегодня
1 1102
ILR

Да никто не ответит...

...
Авто и транспорт
Центр Калуги погрузился во тьму
00:14 сегодня
4 3036
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IkRoVGNUcDlkR1NReUF2TnVGVU9Gb0E9PSIsInZhbHVlIjoiTk9EdzhQdk00cjllRk9Ybmc1blQzbUlIWjY0RHF1bkJEU09OWi9ON0NKb3IwQ0t2bC8wcUMxOUZHZmNoN0lRa296MFduMUN2RVpFQ0RhRkl5SHhNQUEyQk1wL3R4V2YvTkJTc2owa0VGdEgzUE8xQkpIdUxEY3MzTzNlblc1a0xMMllUR09GOWtjMTk0Mk9oaUx5ZDJXNzZ5a28yUzZHZVdoeld0Y0VONWdUZVBKQkc2aFUxUjQ3amJLNVp4WlY3TUtYRk9CS3Q3TGxvS1hiZTBRU1cxaXRhTGE4dUdpZEhwU093QjdPTG9FbnVKcnFBRnJKVGpUR0ZkNkdZTTExY2RPbWNaaFFjaTYvQXRDakZKZlZKU0lNaUZ6bEdIZC9uZ3dWcExIY2hEYzI4N1lMUmxQci9GUTlndlBETk95Q3U2N01Vbm5QSXIwektFLzlqYWl2WGViNFBYTFRhaUhBVE5QMnp6WUNPNFAyaHJnRVFjcU9oSmtXeXZRcnVRU1NxaEtQemgxQnJHVHNzK3l4d0hoaDZqZDN0WnltcisvRElESlJJODNBcGNOUnB4aEZhV1BLS20yajZCVFJab2xObEhIOW5rL2hMNEJUbURYbGxnT25nQStJc0dGbytjM0Q5SE1OZUdqVzlLQnNXRlFnWUQwYXNlMDVpRzhTVVpHOVBWbzM1Q1dnNnhVNGhmZ2hILzNRazlmL2M4TGM0a1JsVVFKeFV6d1lOdXlzNGdVaHcvTW1DSWI3cTA4d1ZLK1AvUVFBbUR6MXZsOTJmY2VTTnRiY09FelM4M1JZZFlLQnVOSTlFdU8zZXBqVXZOQVV3QVl4VTVzNkJHYWF0cDJObiIsIm1hYyI6IjExNTcyMWU4ODcwNDNlYzViODU3ZjE4YTAyODk5ZWJkMTk1YTM5ZDM3OWFkNTQwYTllYTRiMTNjMDc0NzJlMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImI1VGlTaFRTazY1cTBvZXUreURrYVE9PSIsInZhbHVlIjoiN3N4dlZGaEJwWkozZm9XWjN3ck1TREQxK1FkMVRDSEc0amNBZ0w4VDZpaEtJZGQvbGFpdmVhaEtwT0hGclpaWnl3d3VYWGhKZkxEQkxka1ZWeDJLZkFncGZtUjJsOUFzeC9SazBxaWlwYWNlV2M4TEtpdG54ZGNUQWd4LzZXWGtnYXVMZUJtdVN6dldsWVBtNDZkbEQvUUpmUDdvN0FuWjhIM0x4VnFqd1VMZ0VvVkxTekl4ajlLWWFBcUF5TjNBd2lrTDQyWkFQVy9UajF4eHVxL3Q2SS82aTU4bjRYM1ZqdGVvSlEyU1lWY2VrL1ZjeDZYVXNCMDkwNVF2VHVmZzlkNG5KbFZUTGF6UGdpbVMrUkdpR1AvWlFJSnZiR3Z0TTQxSWdXY3loL1FmU1gwbUNhNWs3ZmY1aFBlZmEvU243UTd6L1I4d1JCNVNmd0FHRDl6TEQxSWZvLzZaQ2sxcVpmbEF3RHFZL1hFWUhRWWE3VFFZMkhFK2ZaU1I0V2dXUkRjWWZTRFZ4azJqSkhFeTlnRkxLb3c0QkxCZXB1UFdPTFNhS3I0YlF2YWt6R3c4d1lyV1lJazRlM3JBOFNkUyIsIm1hYyI6IjQxYWI5YjBiNmFjYzA2ODg3M2I0YWQwMDAzNGI4NDU5OTgyZWJhNzk1MzRmNzc0NjVmMWMyNDNmYjhkZWIwYTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+