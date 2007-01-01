Два новых ФАПа откроются в Юхновском районе

Фельдшерско-акушерские пункты появились в деревнях Куркино и Рыляки.

Это типовой проект. ФАП состоит из семи помещений. Там есть холл, зона приема пациентов, кабинет с гинекологическим креслом, перевязочная, санузел, а также два помещения для инвентаря.

В министерстве здравоохранения Калужской области рассказали 18 октября, что ФАПы проходят процедуру лицензирования.

Пункты устанавливаются в нашей области по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Калужской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».