Два новых ФАПа откроются в Юхновском районе
Это типовой проект. ФАП состоит из семи помещений. Там есть холл, зона приема пациентов, кабинет с гинекологическим креслом, перевязочная, санузел, а также два помещения для инвентаря.
В министерстве здравоохранения Калужской области рассказали 18 октября, что ФАПы проходят процедуру лицензирования.
Пункты устанавливаются в нашей области по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Калужской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».
Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!...