В Калуге прошел Форум информационно-коммуникационных технологий

Он состоялся 17 октября в ИКЦ, сообщили в правительстве Калужской области.

В открытии принял участие заместитель начальника управления информатизации и связи Министерства цифрового развития региона Александр Андриянов.

По его словам, форум – это возможность для обмена лучшими практиками в ИТ-отрасли.

На форуме наградили победителей осеннего хакатона, который выиграли студенты Бауманки. Вторыми были учащиеся технического колледжа. На третьем месте ученики школы № 13 Калуги.

Также прошла конференция по информационной безопасности.

В правительстве Калужской области отметили важность развития цифровых технологий в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».