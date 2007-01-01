В Калуге ГИБДД проведет профилактическую акцию «Внимание! Пешеход»
Акция направлена на пресечение нарушений, совершаемых водителями при проезде пешеходных переходов, а также нарушений, совершаемых самими пешеходами.
Об этом сообщили в полиции.
Ведомство напомнило, что с 1 по 14 октября зарегистрировано 10 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 11 человек.
Также с начала учебного года ранения в результате аварий получили 15 детей.
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...