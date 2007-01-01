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Новость дня Общество

В Калуге ГИБДД проведет профилактическую акцию «Внимание! Пешеход»

Мероприятие будет проходить с 18 по 27 октября.
Анастасия Каторгина
17:14 сегодня
0 610
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Акция направлена на пресечение нарушений, совершаемых водителями при проезде пешеходных переходов, а также нарушений, совершаемых самими пешеходами.

Об этом сообщили в полиции.

Ведомство напомнило, что с 1 по 14 октября зарегистрировано 10 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 11 человек.

Также с начала учебного года ранения в результате аварий получили 15 детей.

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Лента комментариев
mrTJohn

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