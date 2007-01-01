В Калужской области учредили почетное звание «Территория партизанской славы»
По поручению губернатора правительство подготовило соответствующий законопроект, а 17 октября депутаты Заксобрания его поддержали.
- В годы Великой Отечественной войны практически в каждом районе нашего края действовали партизанские отряды, - рассказал Владислав Шапша. - Мы знаем о подвиге Людиновских подпольщиков. Героизме партизанского отряда «В бой за Родину» Бусловского. Присуждение почетного звания «Территория партизанской славы» муниципалитетам - это дать памяти подвигу партизан и подпольщиков, сохранение военно-исторического наследия, вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...