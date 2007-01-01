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Общество

В Калужской области учредили почетное звание «Территория партизанской славы»

Таким образом хотят увековечить память партизан и подпольщиков, которые действовали во время Великой Отечественной войны.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
0 542
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По поручению губернатора правительство подготовило соответствующий законопроект, а 17 октября депутаты Заксобрания его поддержали.

- В годы Великой Отечественной войны практически в каждом районе нашего края действовали партизанские отряды, - рассказал Владислав Шапша. - Мы знаем о подвиге Людиновских подпольщиков. Героизме партизанского отряда «В бой за Родину» Бусловского.  Присуждение почетного звания «Территория партизанской славы» муниципалитетам - это дать памяти подвигу партизан и подпольщиков, сохранение военно-исторического наследия, вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

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Лента комментариев
mrTJohn

Старики как дети... 😟

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mrTJohn

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что за брехня, у танеевки тьма была ужа когда там сбили девочек. сколько времени прошло ? кто за это ответит ?

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А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает

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Белый Орёл

Обещают? А не ху-ху не ху-хо? Приехали и СРОЧНО убрали - здесь вам не ваша епархия , а люди живут! И горуправских подтяните с лопатами!!!

...
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