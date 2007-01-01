В Калужской области учредили почетное звание «Территория партизанской славы»

Таким образом хотят увековечить память партизан и подпольщиков, которые действовали во время Великой Отечественной войны.

По поручению губернатора правительство подготовило соответствующий законопроект, а 17 октября депутаты Заксобрания его поддержали.

- В годы Великой Отечественной войны практически в каждом районе нашего края действовали партизанские отряды, - рассказал Владислав Шапша. - Мы знаем о подвиге Людиновских подпольщиков. Героизме партизанского отряда «В бой за Родину» Бусловского. Присуждение почетного звания «Территория партизанской славы» муниципалитетам - это дать памяти подвигу партизан и подпольщиков, сохранение военно-исторического наследия, вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.