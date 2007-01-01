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Общество

Ряд районов Калужской области будет преобразован в муниципальные округа

Сейчас на территории региона образовано 304 муниципальных образования, в том числе 2 городских округа, 24 муниципальных района, 26 городских и 252 сельских поселения.
16:23 сегодня
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Такое количество муниципалитетов подразумевает функционирование более 700 органов местного самоуправления и избрание свыше 2700 депутатов всех уровней.

В декабре прошлого года были приняты законы Калужской области о преобразовании девяти районов в муниципальные округа (Барятинский, Жиздринский, Малоярославецкий, Мещовский, Мосальский, Спас-Деменский, Сухиничский, Ульяновский, Юхновский районы), которые вступают в силу с 1 января 2025 года.

В 2024 году представительные органы еще двенадцати муниципальных районов выступили с инициативой о преобразовании в муниципальные округа (Город Киров и Кировский район, Город Людиново и Людиновский район, Бабынинский, Боровский, Думиничский, Жуковский, Износковский, Медынский, Перемышльский, Тарусский, Ферзиковский, Хвастовичский районы). Решения о преобразовании до этого были приняты в 141 городском и сельском поселении и двенадцати районных собраниях.

Эти вопросы были рассмотрены сегодня на заседании сессии Законодательного Собрания.

Принятые по итогам законы также вступают в силу с 1 января 2025 года.

Отметим, что в структуре администрации муниципального округа будут созданы территориальные управления — отделы. Они будут осуществлять функции местной администрации на территориях поселений. Жители будут получать необходимые муниципальные услуги по месту жительства.

Необходимо отметить, что преобразования не изменят границы образованного муниципального округа. При объединении сохранятся прежние наименования населённых пунктов и административный центр, административно-территориальное устройство останется прежним – изменится организация управления органов местного самоуправления, что не повлечет для жителей смены правоустанавливающих документов, места регистрации. Также для жителей сельских поселений сохранятся все предусмотренные льготы и меры социальной поддержки.

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