Геннадий Новосельцев призвал жителей региона принять участие в формировании Народной программы

В Калужской области завершается реализация Народной программы «Единой России» 2020-2025.

17 октября в ходе заседания сессии Законодательного Собрания председатель парламента Геннадий Новосельцев призвал жителей принять участие в формировании планов на следующую пятилетку.

- На сегодняшний день начали работу общественные приемные «Единой России», начала формироваться программа наказов 2025-2030. Я лично как руководитель фракции, еженедельно провожу приемы в районах. Приглашаю жителей Калужской области посредством личных приемов принять участие в формировании Народной программы, - отметил он.

Одним из инструментов решения актуальных для жителей региона вопросов, могут стать средства, которые высвободятся в результате списания двух третей задолженности Калужской области по бюджетным кредитам.

- По итогам Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, уже даны соответствующие поручения и в проекте федерального бюджета, который внесен в Государственную Думу, определены два направления расходования этих средств: инвестиции и инфраструктура. Инвестиции – это новые инвестиционные проекты. Инфраструктура – это не только ЖКХ, сюда включается также переселение граждан из аварийного жилого фонда, модернизация лифтового хозяйства, а также приобретение подвижного состава. В целом сумма на 2025 год составляет 3 млрд 800 млн рублей, - подчеркнула на заседании министр финансов Валентина Авдеева.

- Это позволит реализовать те проекты, которые уже прошли экспертизу, по водоотведению, «Чистой воде». Очень хорошее решение Президента, - подытожил Геннадий Новосельцев.