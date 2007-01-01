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За проезд в Калуге и Обнинске платить QR-кодом через Систему быстрых платежей выгоднее

15:41 сегодня
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В Калуге и Обнинске появился еще один способ оплаты проезда в общественном транспорте - QR-кодом с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

Для этого в автобусах и троллейбусах региона установили специальные платежные  NFC-таблички. Они чаще всего наклеены при входе в транспортное средство на стекле. При таком способе оплаты стоимость каждой поездки ниже на 11 рублей. Скидка действует до 31 декабря 2024 года. 

«Мы вместе с коллегами уже заканчиваем устанавливать платежные NFC-таблички в транспорте, и жители региона уже могут ими пользоваться. Кроме того, пассажиры могут платить за поездки на 11 рублей меньше. Для этого нужно приложить к NFC-табличке телефон с функцией бесконтактной оплаты или отсканировать нанесенный на нее QR-код СБП», – сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт. 

Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский напомнил, что с Национальной системой платежных крат на Петербургском международном экономическом форуме Правительство Калужской области заключило соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому в регионе, одном из первых в стране, успешно реализуются несколько проектов по внедрению Системы быстрых платежей для оплаты пригородного железнодорожного транспорта, государственных услуг и так далее. «Системой быстрых платежей очень удобно пользоваться. Это доступно, быстро, просто и еще выгодно», – подчеркнул замгубернатора.

Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступны на сайте vamprivet.ru.

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