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Общество

В Тарусе ремонтируют районную больницу

Часть работ в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже завершена, сообщил 17 октября глава администрации района Михаил Голубев.
Дмитрий Ивьев
13:53 сегодня
0 514
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В обновленных помещениях прием уже ведут хирурги, педиатры и стоматологи.

Также отремонтированы женская консультация, процедурный кабинет и кабинет функциональной диагностики.

Строительные работы ведутся на первом этаже со стороны приемного отделения.

В здание появится новый вход напротив регистратуры.

В 2025 году в больницу должны поставить дополнительное оборудование.

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Лента комментариев
mrTJohn

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