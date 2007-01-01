В Тарусе ремонтируют районную больницу

Часть работ в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже завершена, сообщил 17 октября глава администрации района Михаил Голубев.

В обновленных помещениях прием уже ведут хирурги, педиатры и стоматологи.

Также отремонтированы женская консультация, процедурный кабинет и кабинет функциональной диагностики.

Строительные работы ведутся на первом этаже со стороны приемного отделения.

В здание появится новый вход напротив регистратуры.

В 2025 году в больницу должны поставить дополнительное оборудование.