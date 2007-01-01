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Общество

Калужский филиал российской пивоваренной компании одержал победу в конкурсе «Работодатель года»

14:44 сегодня
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Награду получила менеджер по персоналу Ирина Александровна НОВИКОВА.
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Компания АО «АБ ИнБев Эфес» стала лидером в номинации «Уникальная корпоративная культура».

Ежегодный конкурс «Работодатель года» проводит агентство «Комсомольская правда». Лучшего работодателя на сайте издания традиционно выбирают жители Калужской области, которые уже второй год подряд голосуют за Калужский филиал компании.

Директор АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Калуга Наталья Пахова рассказала, что на производстве трудятся около 400 человек.

- Еще 4000 человек трудятся в смежных областях, формируемых заводом. В Бизнес-центре, который открыли в прошлом году, трудоустроены 130 сотрудников. Средний стаж работников на заводе – более 10 лет, - отметила Наталья.

Судя по словам руководства, корпоративная культура организации строится на общих ценностях и партнерстве.

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