Калужане рассказали о неудобствах недавно отремонтированной Шопинской дороги
- Прошу обратить внимание на недавно отремонтированную Шопинскую дорогу, особенно касается участка от конечной остановки д. Шопино до обхода Калуги. А именно - дорогу сделали очень узкую, поток автомобилей очень большой в часы пик (утро и вечер), разъехаться очень проблематично из-за: 1. ширины дорожного полотна 2. отсутствия обочины (вся в ямах и узкая), - сообщила калужанка.
Городская управа Калуги прокомментировала ситуацию:
- В этом году проводилась подсыпка обочины на наиболее опасных участках. Эти работы продолжим в следующем году с учетом выделенных средств. Что касается расширения дороги, то это возможно сделать только в рамках реконструкции. Будем рассматривать возможность еë проведения в последующие годы.
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...