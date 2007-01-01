Калужане рассказали о неудобствах недавно отремонтированной Шопинской дороги

Местная жительница 16 октября в комментариях под постом Владислава Шапши попросила обратить на объект внимание.

- Прошу обратить внимание на недавно отремонтированную Шопинскую дорогу, особенно касается участка от конечной остановки д. Шопино до обхода Калуги. А именно - дорогу сделали очень узкую, поток автомобилей очень большой в часы пик (утро и вечер), разъехаться очень проблематично из-за: 1. ширины дорожного полотна 2. отсутствия обочины (вся в ямах и узкая), - сообщила калужанка.

Городская управа Калуги прокомментировала ситуацию:

- В этом году проводилась подсыпка обочины на наиболее опасных участках. Эти работы продолжим в следующем году с учетом выделенных средств. Что касается расширения дороги, то это возможно сделать только в рамках реконструкции. Будем рассматривать возможность еë проведения в последующие годы.