Острый дефицит продавцов зафиксирован в Калужской области
На одну вакансию приходится 0,8 резюме. Нормальной для рынка ситуацией считается 4-8 резюме на вакансию.
Также в Калужской области ищут 700 менеджеров по продажам, 540 упаковщиков и комплектовщиков, 480 операторов call-центра, 380 курьеров, 350 операторов производственной линии и 340 слесарей.
В целом за последний год количество открытых вакансий выросло на 28%.
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...