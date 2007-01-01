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Новость дня Общество

Острый дефицит продавцов зафиксирован в Калужской области

В нашем регионе не хватает 940 продавцов, сообщили 17 октября в сервисе HeadHunter.
Дмитрий Ивьев
12:14 сегодня
0 764
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На одну вакансию приходится 0,8 резюме. Нормальной для рынка ситуацией считается 4-8 резюме на вакансию.

Также в Калужской области ищут 700 менеджеров по продажам, 540 упаковщиков и комплектовщиков, 480 операторов call-центра, 380 курьеров, 350 операторов производственной линии и 340 слесарей.

В целом за последний год количество открытых вакансий выросло на 28%.

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Лента комментариев
mrTJohn

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mrTJohn

Прямо не статья, а пропоганда холостяцкой жизни, свободных отношений или брачного договора. А нынче, это не в чести у наших "слуг".

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Да не мракобесием и не здравомыслие - ну наконец-то Горуправа что-то сделала - проавда, обратите внимание, через 1,5 года - блин даже детей столько времени не рожают

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Белый Орёл

А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает

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Обещают? А не ху-ху не ху-хо? Приехали и СРОЧНО убрали - здесь вам не ваша епархия , а люди живут! И горуправских подтяните с лопатами!!!

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