Острый дефицит продавцов зафиксирован в Калужской области

В нашем регионе не хватает 940 продавцов, сообщили 17 октября в сервисе HeadHunter.

На одну вакансию приходится 0,8 резюме. Нормальной для рынка ситуацией считается 4-8 резюме на вакансию.

Также в Калужской области ищут 700 менеджеров по продажам, 540 упаковщиков и комплектовщиков, 480 операторов call-центра, 380 курьеров, 350 операторов производственной линии и 340 слесарей.

В целом за последний год количество открытых вакансий выросло на 28%.