Жителям Мосальского района вернули воду после вмешательства прокуратуры

В деревне Ольхи не отремонтировали вовремя глубинный насос водоснабжения.

Районная прокуратура организовала проверку по информации Единой дежурно – диспетчерской службы.

В населенном пункте из-за поломки глубинного насоса произошло нарушение водоснабжения. Более суток 33 дома, 18 жителей были без воды.

Чтобы как можно скорее устранить нарушения, надзорный орган внес представление в адрес директора предприятия.

Сейчас проблема решена.