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Общество

Жителям Мосальского района вернули воду после вмешательства прокуратуры

В деревне Ольхи не отремонтировали вовремя глубинный насос водоснабжения.
Анастасия Каторгина
12:09 сегодня
0 340
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Районная прокуратура организовала проверку по информации Единой дежурно – диспетчерской службы.

В населенном пункте из-за поломки глубинного насоса произошло нарушение водоснабжения. Более суток 33 дома, 18 жителей были без воды.

Чтобы как можно скорее устранить нарушения, надзорный орган внес представление в адрес директора предприятия.

Сейчас проблема решена.

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прокуратура водоснабжение
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mrTJohn

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