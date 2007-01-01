Жителям Мосальского района вернули воду после вмешательства прокуратуры
Районная прокуратура организовала проверку по информации Единой дежурно – диспетчерской службы.
В населенном пункте из-за поломки глубинного насоса произошло нарушение водоснабжения. Более суток 33 дома, 18 жителей были без воды.
Чтобы как можно скорее устранить нарушения, надзорный орган внес представление в адрес директора предприятия.
Сейчас проблема решена.
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...