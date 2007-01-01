Бумага – дело тонкое

В этом году «Полотняно-­Заводская бумажная мануфактура» в третий раз подряд стала лауреатом престижной награды «Калужский бренд года», утвердив этот титул как добрую традицию.

Более трёх веков «Полотняно-­Заводская бумажная мануфактура» воплощает дух традиций и наследия своего региона. Предприятие специализируется на создании разнообразной бумажной продукции — ​от бумаги и картона до тетрадей и пакетов с крутыми и современными дизайнами, всегда ставя в центр внимания уникальное качество и передовые технологии.

Богатая история фабрики, производственный опыт, слаженный коллектив, современные производственные мощности и ориентация на потребителя — ​это комплекс факторов, благодаря которым компания остаётся активным и ведущим звеном на рынке канцелярской и упаковочной продукции.

Безостановочное движение в выбранном направлении — ​основа стратегии, которой следует руководство ПЗБМ. На этом принципе базируются планы и конкретные действия по их реализации: модернизация и инновации на производстве, внедрение передовых технологий и автоматизация процессов, забота об экологии, расширение ассортимента, обучение персонала и повышение комфортности условий труда. Многочисленные награды, заслуженные продукцией, свидетельствуют о том, что развитие идёт верным путём.

Продукция мануфактуры была неоднократно отмечена дипломами лауреатов на Российском конкурсе 100лучших товаров России. Дважды ПЗБМ удостаивалась премии «Золотой медвежонок, главной в России отраслевой премии в сфере товаров и услуг для детей, учредителем которой является АИДТ.

В 2022 и 2023 годах продукция была удостоена знака «Лучшее — ​детям», который присуждается товарам, соответствующим строгим стандартам безопасности и качества.

А в 2024 году на международной выставке «Скрепка Экспо» предприятие было удостоено премии «Виртуозы канцелярского рынка» в номинации «Виртуоз-­производитель».

В этом же году продукция ПЗБМ была отмечена наградой на международной отраслевой выставке «ПродЭкспо». В конкурсе на лучшую упаковку и этикетку для продуктов питания, напитков, фармацевтических и парфюмерно-­косметических изделий, а также товаров народного потребления «ПродЭкстраПак — ​2024» победителем стали бумажные пакеты МакПак, производства ПЗБМ.

Сегодня на ПЗБМ работают более 760 сотрудников, занятых в производстве 4‑х бизнес-­направлений на 3‑х производственных площадках. Каждый привносит в компанию свой уникальный опыт и знания, а вместе мы — ​единый живой организм.

Именно благодаря нашим сотрудникам мы ежегодно достигаем высоких результатов — ​расширяем производство, выходим на новые рынки, повышаем производительность труда. Сохраняя историческое наследие, мы активно развиваемся, стремясь к инновациям и качеству на высоком уровне.

Каждый день мастера ПЗБМ с любовью и вдохновением трудятся, чтобы каждый лист тетради или рулон бумаги был идеальным и соответствовал самым высоким стандартам качества.

Для обеспечения потребности в сотрудниках используются как внутренние, так и внешние ресурсы. При поддержке правительства Калужской области, администрации Дзержинского района, Троицкой бумажной мануфактуры и ПЗБМ в колледже г. Кондрово. было восстановлена и запущена образовательная программа подготовки технологов — ​бумажников. В 2024 году 25 студентов начали своё обучение по образовательной программе подготовки технологов бумажников в Калужском индустриально-педагогическом колледже г. Кондрово. Для предприятий это отличная возможность, участвуя в обучении будущих бумажников, обеспечить производство профессиональными кадрами.

Несмотря на свой возраст, «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» не только сохраняет своё лидерство в отрасли, но и продолжает устанавливать новые стандарты качества и инноваций.

Мы гордимся нашим прошлым и уверенно смотрим в будущее, вдохновляясь достигнутыми высотами и стремясь к новым вершинам.