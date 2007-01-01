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Ферма: просто мы вкусный бренд

Сеть продуктовых магазинов «Ферма» стала победителем проекта «Бренд года — ​2024».
12:51 сегодня
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Свежие продукты, высокое качество и красивое уютное оформление магазинов сети стали главными причинами получения премии, организованной Агентством «Комсомольская правда — ​Калуга».

Многие годы «Ферма» держит марку ответственного продавца и популярна среди жителей не только Калуги.

За качество отвечаем

Разнообразие продуктов и полуфабрикатов в магазинах «Ферма» может запутать, но дружелюбные продавцы всегда готовы помочь выбрать, например, самую вкусную телятину. Она отличается низким содержанием жира (менее 3%) и холестерина, что делает ее отличным выбором для тех, кто избегает жирной пищи. Телятина полезна для суставов благодаря высокому содержанию желатина и поддерживает нервную систему.

Среди блюд из телятины можно приготовить отбивные, котлеты, запеченную рульку и ростбифы — ​идеальные для праздничного стола. В «Ферме» гарантируют высокое качество мяса, которое поступает из личных подсобных хозяйств с соответствующими документами. Объекты сети проходят строгий контроль качества.

Принципиальная позиция сети — ​отсутствие замороженных продуктов, все мясо свежее и не остается на прилавках долго. Заморозка продуктов, конечно, увеличивает срок их продажи, но она сильно влияет на качество. В процессе замораживания продукт теряет ряд полезных веществ, изменяется сама структура пищевых волокон, что неизменно меняет и их вкус. Именно поэтому в магазинах сети «Ферма» только охлажденное мясо.

— Мы внимательно следим за качеством нашей продукции, — ​делится Алексей Осипов, руководитель сети. — ​Сырье мы закупаем лишь у частников Белгородской, Калужской и Воронежской областей. Это позволяет выбирать только самое лучшее мясо, работать точечно с каждым поставщиком. Мы предлагаем только свежее охлажденное мясо и полностью исключаем заморозку, так как она отрицательно сказывается на качестве и вкусе продуктов.

Действует на производстве и система управления безопасностью пищевой продукции ХАСПП. Она обеспечивает строгое соблюдение всех правил от разделочного стола в цехе до стола покупателя.

Это вкусно

Котлеты, колбаски, куриная грудка, множество видов сыра, рыба, свежее мясо и пельмени — ​ассортимент вкусных деликатесов в «Ферме» настолько велик, что сложно перечислить все. Лучший способ убедиться в этом — ​посетить магазин и насладиться настоящим гастрономическим разно­образием.

Еще одна примечательная черта сети — ​постоянный рост числа клиентов, которые, попробовав продукцию «Фермы», становятся ее регулярными покупателями. Это, действительно, ценное достижение. Что касается цен, то в «Ферме» они вполне доступные. Руководство сети сумело найти гармонию, предлагая высокое качество и свежесть товаров, не поднимая цены до непомерных высот.

Купить продукты и полуфабрикаты от сети «Ферма» сегодня можно практически в любом райо­не Калуги. Магазины расположены в удобных для горожан местах. Многим теперь не нужно думать, где и что купить, например, к ужину или когда вдруг пришли гости.

Кстати, в магазинах сети «Ферма» каждый месяц проходят различные акции. Можно купить приглянувшийся вкусно пахнущий полуфабрикат или мясо по весьма приятным ценам. Это еще одна особенность бренда.

Сеть магазинов «Ферма» не первый год становится победителем престижного конкурса «Бренд года». Как говорится, стабильность — ​признак мастерства. И в этом сотрудникам производств «Фермы», продавцам и всем, кто с любовью обеспечивает всю цепочку от сырья до прилавка, явно не откажешь.

Реклама. ИП. Осипов А.В. ИНН 402900515920 Erid: 2VfnxySHShW
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