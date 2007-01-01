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Общество

В Калуге приставы помогли женщине получить «БМВ» от бывшего мужа

Мужчина должен был передать экс-супруге авто, согласно судебному решению.
Анастасия Каторгина
11:11 сегодня
1 750
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Об этом 17 октября сообщили в УФССП.

Судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а еще дважды привлекли мужчину к административной ответственности. И за правонарушения должника оштрафовали еще на три тысячи.

Также был вынесен запрет на проведение любых регистрационных действий с тем самым автомобилем. Это было сделано, чтобы экс-супруг не смог его продать.

В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина незаконно передал «БМВ» другому человеку.

Машину нашли, изъяли и вернули в итоге женщине.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
mrTJohn

Старики как дети... 😟

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mrTJohn

Прямо не статья, а пропоганда холостяцкой жизни, свободных отношений или брачного договора. А нынче, это не в чести у наших "слуг".

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Василёк

что за брехня, у танеевки тьма была ужа когда там сбили девочек. сколько времени прошло ? кто за это ответит ?

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