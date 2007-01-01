В Калуге приставы помогли женщине получить «БМВ» от бывшего мужа
Об этом 17 октября сообщили в УФССП.
Судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а еще дважды привлекли мужчину к административной ответственности. И за правонарушения должника оштрафовали еще на три тысячи.
Также был вынесен запрет на проведение любых регистрационных действий с тем самым автомобилем. Это было сделано, чтобы экс-супруг не смог его продать.
В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина незаконно передал «БМВ» другому человеку.
Машину нашли, изъяли и вернули в итоге женщине.
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...