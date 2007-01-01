Педагогическому отряду при Городской Думе Калуги исполнилось четыре года

За это время члены педотряда провели 4 молодёжных форума, в которых приняли участие более 500 школьников из Калуги и области. Стали уже традиционными «Ёлки добра», на которых ребята устраивали театрализованные представления для детей из малоимущих и многодетных семей, а также детей участников специальной военной операции. На педагогических форумах «Наставник» члены отряда провели для учителей множество мастер-классов, направленных на развитие творческих способностей детей и педагогов, старались сблизить представителей разных поколений. Большое внимание уделялось детям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, участию в волонтёрском движении и патриотических акциях, помощи находящимся в пунктах временного размещения жителям Курской и Белгородской областей.

Поздравил, поблагодарил и наградил членов отряда Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:

«Все ребята активные, творческие, постоянно стремятся к развитию. Они предлагают интересные проекты и успешно воплощают их в жизнь при помощи депутатов Городской Думы. Эта именно та замечательная молодёжь, которая будет в дальнейшем развивать наш город. С ними очень интересно и легко работать, уверен, что впереди их ждёт ещё много успехов и побед. Желаю ребятам в пятом, юбилейном году работы отряда новых замечательных проектов, встреч, форумов и акций, оставаться такими же упорными, креативными и целеустремлёнными!».