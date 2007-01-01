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В Калужской области после массовых проверок мигрантов составили 599 протоколов

Дмитрий Ивьев

Полиция работала на стройках, объектах промышленности и в магазинах, сообщили 17 октября в МВД.

Дмитрий Ивьев 684 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники