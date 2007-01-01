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Общество

Большую семью лосей заметили в Калужской области

Животные попали на камеру фотоловушки.
09:35 сегодня
0 998
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- Лось – самый крупный представитель семейства оленьих в нашей фауне, - рассказали 17 октября в заповеднике «Калужские засеки».

Рост животных достигает двух метров, вес – до 650 килограммов.

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Лента комментариев
mrTJohn

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