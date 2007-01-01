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Общество

Мастер-класс ко Дню отца прошел в Думиничском районе

Мероприятие для детей состоялось в Доме культуры в рамках нацпроекта «Культура», рассказали 16 октября в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
08:06 сегодня
0 576
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Участники создавали открытки к празднику.

Напомним, День отца празднуется в третье воскресенье октября.

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