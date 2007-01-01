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Общество

В Калуге после вмешательства прокуратуры матери-одиночке выплатили зарплату

Городское надзорное ведомство организовало проверку.
Анастасия Каторгина
16:18 сегодня
0 694
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Установлено, что женщине за месяц, с августа по сентябрь, задолжали 117 тысяч.

Прокуратора приняла меры.  

В итоге женщине выплатили необходимую сумму.

Об этом 16 октября сообщило региональное надзорное ведомство.

 

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Лента комментариев
Demarco

а может это просто вид снизу, а обжат правильно?

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интересно кто следит за их исполнением в Калуге? гаи то почти нет.

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Дмитрий Ивьев, Вы картинку отобразили зеркально. Получилось, что кабель обжат неправильно.

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Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу  в  1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и  их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же  продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире»,  и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году  его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства.

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Как же ужасно укладывают плитку, без учёта того, что она укладывается по КРУГУ. Её укладывают как будто по прямой, затем идёт "шов" и продолжают дальше. Ни когда бы не принял такую работу!

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Не вижу комментов вслед, ни плохих, ни хороших. Думаю, последних будет больше.

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