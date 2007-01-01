Геннадий Новосельцев провел личный прием в Мосальске
Люди пожаловались на качество связи: как телефонной, так и интернета. Новосельцев направит обращение провайдеру.
Также обсуждалась проблема работы почты.
- Эта проблема, к сожалению, характерна для многих районов, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания. - И мы, и другие регионы обращались по этому поводу на федеральный уровень. Недавно в Правительстве РФ прошла стратегическая сессия по развитию «Почты России» до 2030 года. Высказывались предложения. Надеемся, это поспособствует решению существующих проблем. Нельзя забывать, что у почты всегда была социальная функция.
Женщина из поселка Шаховский попросила организовать капремонт местного Дома культуры.
Объект включат в Народную программу «Единой России» 2025-2030. Также по этой программе планируют приводить в порядок и Дом культуры в Мосальске.
А вот кровля и фасад поликлиники уже отремонтированы. Геннадий Новосельцев пообещал проработать с Минздравом вопрос оснащения учреждения.
На встрече председатель Заксобрания также высказал мнение, что в регионах нужно сохранять систему автолавок.
Кроме того, в Мосальске обсуждали вопрос строительства беговой дорожки на территории городского стадиона.
Геннадий Новосельцев по итогам личного приема отметил, что жители города приходили зачастую не с частными вопросами, а с проблемами, которые наболели и нуждаются в решении.
Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу в 1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире», и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства....
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