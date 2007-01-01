Геннадий Новосельцев провел личный прием в Мосальске

Встреча председателя Законодательного Собрания Калужской области с местными жителями состоялась 16 октября.

Люди пожаловались на качество связи: как телефонной, так и интернета. Новосельцев направит обращение провайдеру.

Также обсуждалась проблема работы почты.

- Эта проблема, к сожалению, характерна для многих районов, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания. - И мы, и другие регионы обращались по этому поводу на федеральный уровень. Недавно в Правительстве РФ прошла стратегическая сессия по развитию «Почты России» до 2030 года. Высказывались предложения. Надеемся, это поспособствует решению существующих проблем. Нельзя забывать, что у почты всегда была социальная функция.

Женщина из поселка Шаховский попросила организовать капремонт местного Дома культуры.

Объект включат в Народную программу «Единой России» 2025-2030. Также по этой программе планируют приводить в порядок и Дом культуры в Мосальске.

А вот кровля и фасад поликлиники уже отремонтированы. Геннадий Новосельцев пообещал проработать с Минздравом вопрос оснащения учреждения.

На встрече председатель Заксобрания также высказал мнение, что в регионах нужно сохранять систему автолавок.

Кроме того, в Мосальске обсуждали вопрос строительства беговой дорожки на территории городского стадиона.

Геннадий Новосельцев по итогам личного приема отметил, что жители города приходили зачастую не с частными вопросами, а с проблемами, которые наболели и нуждаются в решении.